Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Донбасс и "нормандскую встречу"
Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник обсудили отношения между Евросоюзом и Россией и урегулирование конфликта на Донбассе.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что фон дер Ляйен позвонит Путину в рамках проведения переговоров с лидерами G20.
В Еврокомиссии пока не проинформировали о ходе разговора. Зато пресс-служба Кремля сообщила, что фон дер Ляйен и Путин обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей в нормандском формате в Париже.
"В этом контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - заявили в Кремле.
Также, по информации пресс-службы президента РФ, обе стороны отметили, что "несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения с ключевых тем европейского и международной повестки дня, развивать прямой диалог".
Как известно, новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен начал работу 1 декабря.