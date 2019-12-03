Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Пристайко рассказал экспертам НАТО, как совместить борьбу с Путиным и с терроризмом

Премьеры Канады и Нидерландов исключили конец давления на РФ без смены ее политики

Экс-премьер Молдовы, осужденный за коррупцию, неожиданно вышел из тюрьмы

Генсек НАТО об Украине: есть много стадий между членством в Альянсе и "ничем"






Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Донбасс и "нормандскую встречу"

Вторник, 3 декабря 2019, 13:56

Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник обсудили отношения между Евросоюзом и Россией и урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что фон дер Ляйен позвонит Путину в рамках проведения переговоров с лидерами G20.

Читайте также
В Еврокомиссии ожидают, что Зеленский и Путин поговорят о газе в Париже

В Еврокомиссии пока не проинформировали о ходе разговора. Зато пресс-служба Кремля сообщила, что фон дер Ляйен и Путин обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей в нормандском формате в Париже.

"В этом контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - заявили в Кремле.

Также, по информации пресс-службы президента РФ, обе стороны отметили, что "несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения с ключевых тем европейского и международной повестки дня, развивать прямой диалог".

Как известно, новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен начал работу 1 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Новое руководство ЕС Путин
powered by lun.ua