Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Донбасс и "нормандскую встречу"

Новая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора во вторник обсудили отношения между Евросоюзом и Россией и урегулирование конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что фон дер Ляйен позвонит Путину в рамках проведения переговоров с лидерами G20.

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В Еврокомиссии пока не проинформировали о ходе разговора. Зато пресс-служба Кремля сообщила, что фон дер Ляйен и Путин обсудили вопросы, связанные с предстоящей встречей в нормандском формате в Париже.

"В этом контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей", - заявили в Кремле.

Также, по информации пресс-службы президента РФ, обе стороны отметили, что "несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения с ключевых тем европейского и международной повестки дня, развивать прямой диалог".

Как известно, новый состав Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен начал работу 1 декабря.