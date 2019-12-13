Словацкая пророссийская партия потеряет позиции на выборах в феврале – опрос

Пророссийская Словацкая национальная партия (SNS) потеряет места в парламенте после выборов 29 февраля, но все-таки получит определенное количество мандатов, свидетельствует последний опрос агентства Focus.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Словацкая национальная партия (SNS, Slovenská národná strana) набирает 5,4% (против 8,6% на выборах 2016 года).

Как известно, спикер парламента Словакии Андрей Данко, член SNS, выступает против политики ЕС в отношении РФ и сохраняет активный контакт со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

SNS, входящая в коалиционное правительство, заблокировала имплементацию обновленных стратегий безопасности и обороны Словакии летом 2018 года. Причиной такого шага стали некоторые пункты, где Россия охарактеризована как агрессивная страна.

Поддержка левой партии Smer, которая находится у власти почти непрерывно с 2006 года, упала (ныне 19,6% против 28,3% на выборах 2016 года). Поддержка ее коалиционных партнеров также снизилась.

Опрос показал, что шесть ключевых оппозиционных партий могут выиграть достаточно мест, чтобы сформировать правительство большинства, если согласятся на это.

Данные Focus могут быть одними из последних перед тем, как новый 50-дневный мораторий на публикацию опросов вступит в силу в начале января. Закон, принятый в ноябре, оспаривает президент Зузана Чапутова в Конституционном суде.

Согласно опросу, либеральная правоцентристская SAS (Sloboda a Solidarita – "Свобода и Солидарность") получает 5,7% (против 12,1% на предыдущих выборах), партии экс-президента Словакии Андрея Киски "Для людей" (Za ľudí) дают 9,2%.

Коалиция "Прогрессивной Словакии" Чапутовой получила 10,3%, a ультраправaя "Народнaя партия - Наша Словакия" (ĽSNS), которая в 2016 году впервые попала в парламент с результатом 8%, теперь набирает 11,8%.

Консервативная OĽaNO (Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti – "Обычные люди и независимые личности") на прошлых выборах получила 11%, а теперь ее популярность составляет 8%.

Еще один новичок парламента (6,6% голосов) "Мы - семья" (Sme Rodina), согласно опросу, получает 7%.

Умеренная партия венгерского меньшинства Most-Hid на прошлых выборах получила 6,5% голосов, а теперь ее популярность - 4,3%, что означает, что она может не попасть в парламент.

Христианско-демократическая партия KDH, что присутствовала в парламенте начиная с 1990 года, то есть еще со времен Чехословакии, на прошлых выборах получила 4,9% и, таким образом, впервые не попала в Народный совет. На этот раз ей прочат возвращение с 5,7%.