Премьер Канады отрицает насмешки над Трампом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уверяет, что не говорил ничего плохого о президенте США Дональде Трампа во время общения на приеме в Букингемском дворце.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Трюдо сказал на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран-членов НАТО в Лондоне.

Трюдо пояснил, что его слова о сотрудниках администрация Белого дома, у которых "отпала челюсть", касались момента, когда Трамп объявил резиденцию Кэмп-Дэвид местом проведения следующего саммита G7.

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"Я поделился с ними впечатлениями от того, как мы узнали о месте проведения саммита", - сказал Трюдо.

"Все знают, что отношения между США и Канадой очень хорошие и эффективные, и они глубже, чем просто отношения между президентом и премьером", - добавил Трюдо.

Трамп в октябре отменил решение о проведении встречи в 2020 году на своем гольф-курорте National Doral Miami resort после упреков республиканцев, демократов и экспертов по вопросам этики о том, что он использует масштабное правительственное мероприятие для направления средств налогоплательщиков на свой бизнес, испытывающий финансовые трудности.