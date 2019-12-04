Прем’єр Канади заперечив глузування над Трампом

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо запевняє, що не казав нічого поганого про президента США Дональда Трампа під час спілкування на прийомі в Букінгемському палаці.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Трюдо сказав на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів країн-членів НАТО у Лондоні.

Трюдо пояснив, що його слова про співробітників адміністрація Білого дому, у яких "відвалилися щелепи", стосувалися моменту, коли Трамп оголосив резиденцію Кемп-Девід місцем проведення наступного саміту G7.

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"Я поділився з ними враженнями від того, як ми дізналися про місце проведення саміту", - сказав Трюдо.

"Всі знають що стосунки між США та Канадою надзвичайно хороші і ефективні, і вони глибші, ніж просто відносини між президентом та прем’єром", - додав Трюдо.

Трамп у жовтні скасував рішення про проведення зустрічі 2020 року на своєму гольф-курорті National Doral Miami resort після закидів республіканців, демократів та експертів з питань етики щодо того, що він використовує масштабний урядовий захід для спрямування коштів платників податків на його майно, що має фінансові труднощі.