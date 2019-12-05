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В Финляндии в воскресенье изберут кандидата в премьеры

Четверг, 5 декабря 2019, 12:34

Финские социал-демократы, возглавляющие пятипартийное правительство страны, проведут заседание совета партии в воскресенье, 8 декабря, на котором они должны избрать кандидата на должность премьер-министра после того, как действующий Антти Ринне был вытеснен партнером по коалиции - партией "Центр".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы проведем заседание совета партии в воскресенье в 17:30", - заявил секретарь партии Aнттон Роннгольм.

Риннe подал в отставку ранее на этой неделе после того, как "Центр" заявил, что потерял доверие к нему после ряда мощных забастовок в стране.

Министр транспорта и связи Санна Марин и Антти Линдтман, председатель парламентской фракции социал-демократов, рассматриваются как главные кандидаты на замену Ринне.

 

По данным финских СМИ, наиболее вероятным преемником Ринне станет министр транспорта и связи Санна Марин. Она уже заявила, что готова занять пост премьера.

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