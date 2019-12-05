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У Фінляндії в неділю оберуть кандидата в прем'єри

Четвер, 5 грудня 2019, 12:34

Фінські соціал-демократи, які очолюють п'ятипартійний уряд країни, проведуть засідання ради у неділю, 8 грудня, на якому вони мають обрати кандидата на посаду прем'єр-міністра після того, як чинний Антті Рінне був витіснений партнером по коаліції - партією "Центр".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми проведемо засідання ради партії в неділю о 17:30", - заявив секретар партії Aнттон Роннгольм.

Ріннe подав у відставку раніше цього тижня після того, як "Центр" заявив, що втратив довіру до нього після низки потужних страйків у країні.

Міністр транспорту i зв’язку Санна Марін та Антті Ліндтман, голова парламентської фракції соціал-демократів, розглядаються як головні кандидати на заміну Рінне.

 
talouselama

За даними фінських ЗМІ, найвірогіднішим наступником Рінне стане міністр транспорту і зв'язку Санна Марін. Вона вже заявила, що готова обійняти пост прем'єра.

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Фінляндія
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