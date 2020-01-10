В Совбезе ООН 4 страны потребовали допуска к расследованию катастрофы в Иране

Канада, Швеция и Украина сделали совместное заявление на заседании Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда", которая располагает текстом документа.

Заявление сделал на открытых дебатах СБ ООН в четверг заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который был назначен на должность посла Украины в ООН но официально еще не начал выполнять эти полномочия.

Кислица подчеркнул, что его заявление является общей позицией правительств Канады, Германии, Швеции и Украины, граждане которых есть среди погибших в результате катастрофы.

Поблагодарив всех международных партнеров, кто выразил соболезнования в связи с гибелью авиалайнера компании МАУ с 176 пассажирами на борту, он отметил, что "обстоятельства катастрофы остаются неясными".

"Сейчас задача экспертов - расследовать катастрофу и найти ответ на вопрос о ее причине. Чтобы сделать это, наши эксперты должны получить безусловную поддержку (стороны ведущей следствие, то есть Ирана -ЕП) для их участия в расследовании инцидента ", - говорится в заявлении.

В комментарии ЕвроПравде Кислица отметил, что речь идет об участии не только украинских экспертов, поскольку под этим требованием подписался каждый из 4 государств-соавторов заявления.

Как известно, именно из США в четверг начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой земля-воздух.