В Радбезі ООН 4 країни заявили вимогу допуску до розслідування катастрофи в Ірані

Канада, Німеччина, Швеція та Україна зробили спільну заяву на засіданні Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда", що має у розпорядженні текст документу.

Заяву виголосив на відкритих дебатах РБ ООН у четвер заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який був призначений на посаду посла України в ООН, але офіційно ще не почав виконувати ці повноваження.

Кислиця підкреслив, що його заява є спільною позицією урядів Канади, Німеччини, Швеції та України, громадяни яких є серед загиблих внаслідок катастрофи.

Подякувавши усім міжнародним партнерам, хто висловив співчуття у зв’язку з загибеллю авіалайнера компанії МАУ зі 176 людьми на борту, він наголосив, що "обставини катастрофи лишаються неясними".

"Зараз задача експертів – розслідувати катастрофу та знайти відповідь на запитання про її причину. Щоби зробити це, наші експерти мають отримати безумовну підтримку (сторони яка веде слідство, тобто Ірану –ЄП) для їхньої участі у розслідуванні інциденту", - йдеться у заяві.

У коментарі ЄвроПравді Кислиця наголосив, що йдеться про участь не лише українських експертів, оскільки під цією вимогою підписався кожен з 4 держав-співавторів заяви.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою. Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря, а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.