Иранская ракета сбила самолет МАУ, вероятно, ошибочно - Newsweek

Украинский самолет, который разбился возле столицы Ирана Тегерана, был сбит зенитно-ракетной системой.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналу Newsweek заявили представитель Пентагона, старший американский разведчик и иракская разведывательная служба.

Самолет МАУ потерял связь с диспетчером через несколько минут после взлета недолго после того, как Иран запустил ракеты по военным базам, где размещаются американские и союзные силы в соседнем Ираке.

Считается, что самолет получил удар произведенной в России ракетной системой "земля-воздух" "Тор-М1", сообщили Newsweek трое собеседников.

Один представитель Пентагона и высокопоставленный представитель разведки США сообщили, что оценка Пентагона состоит в том, что инцидент был случайным. Иранские зенитные системы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, заявили источники.

Центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос.

Об инциденте впервые сообщили иранские полуофициальные СМИ, которые цитировали Общество Красного полумесяца страны о том, что первичной причиной катастрофы оказалась механическая неисправность.

В среду в сети начали распространяться изображения якобы фрагментов ракеты "Тор М-1", которые, как говорят, нашли в пригороде на юго-запад от Тегерана.

Снимок, якобы сделанный на месте крушения лайнера Boeing 737-800 МАУ, опубликовал в Twitter пользователь под именем Ashkan Monfared.

Немецкое издание Bild спросило его, откуда оно появилось. Его ответ: "Друг прислал мне это через WhatsApp. Он нашел его сегодня (в среду) на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он не имел представления, что это такое". Позже Twitter удалил аккаунт Ashkan Monfared.

Вскоре после публикации статьи в сети появились еще две фотографии остатка ракеты 9М330. Их источники также рассказали, что снимки сделаны в Паранде.

Second image (right) of Tor anti-aircraft missile debris, supposedly from near the #PS752 crash site. Still unverified, and still going to be very hard to geolocate it based on what's visible in the image. h/t @Liberalist_30 pic.twitter.com/TQNRp6hopj