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Иран официально пригласил Канаду и США к расследованию катастрофа лайнера МАУ

Пятница, 10 января 2020, 07:45

Иран пригласил США, Украину и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению CNN, иранске авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию аварии украинского самолета. Как подчеркивает телеканал, разрешение американским следователям участвовать в расследовании является важным и позволит компании Boeing приобщиться к следствию.

Кроме того, для участия в расследовании Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). Согласно прессрелизу канадского ведомства, совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место аварии, где она будет сотрудничать с другими группами и организациями, которые уже прибыли туда.

Также представитель иранского МИД сообщил в Twitter о приглашении к расследованию Украины и компании Boeing как производителя судна.

Как известно, именно из США в четверг начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет МАУ сбили ракетой земля-воздух.

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