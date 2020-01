Иран официально пригласил Канаду и США к расследованию катастрофа лайнера МАУ

Иран пригласил США, Украину и Канаду для участия в расследовании катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно сообщению CNN, иранске авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию аварии украинского самолета. Как подчеркивает телеканал, разрешение американским следователям участвовать в расследовании является важным и позволит компании Boeing приобщиться к следствию.

Кроме того, для участия в расследовании Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). Согласно прессрелизу канадского ведомства, совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место аварии, где она будет сотрудничать с другими группами и организациями, которые уже прибыли туда.

Также представитель иранского МИД сообщил в Twitter о приглашении к расследованию Украины и компании Boeing как производителя судна.

Investigations on the cause of the Ukrainian plane crash have launched based on Int. standards & ICAO regulations; Ukraine and Boeing have been invited- as the owner & the manufacturer- to take part in it. We appreciate any country who can provide info to the Committee in charge. pic.twitter.com/62UQsdSf6R