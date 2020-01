Иран признал, что по ошибке сбил ракетой самолет МАУ

Иранские военные заявляют, что "непреднамеренно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческие ошибки во время кризиса, вызванные авантюризмом США, привели к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔