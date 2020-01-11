Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Иран обещает преследовать военных, сбивших самолет МАУ

Иран признал, что по ошибке сбил ракетой самолет МАУ

Авиакатастрофа МАУ: Украина получила доступ к черным ящикам и записям диспетчеров

Генсек НАТО не видит причин не верить сообщениям о сбивании самолета МАУ ракетой






Иран признал, что по ошибке сбил ракетой самолет МАУ

Суббота, 11 января 2020, 06:46

Иранские военные заявляют, что "непреднамеренно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческие ошибки во время кризиса, вызванные авантюризмом США, привели к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр.

Иранское агентство ISNA опубликовало заявление генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится, что "в результате непреднамеренного гуманитарного инцидента был сбит украинский пассажирский самолет, в котором, к сожалению, погибли многие дорогие соотечественники и ряд иностранных граждан".

Отмечается, что через несколько часов после ракетных ударов Ирана по американским позициям в Ираке, количество военных самолетов США по всей стране увеличились, и о некоторых сообщениях о воздушных ударах по стратегическим центрам страны сообщалось многочисленным военным подразделениям и целям на некоторых радиолокационных станциях.

"В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен ракетой из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан", - говорится в заявлении.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иран
powered by lun.ua