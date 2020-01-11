Иран признал, что по ошибке сбил ракетой самолет МАУ

Иранские военные заявляют, что "непреднамеренно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф.

"Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования вооруженных сил: человеческие ошибки во время кризиса, вызванные авантюризмом США, привели к катастрофе. Наши глубокие извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам", - написал министр.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) January 11, 2020

Иранское агентство ISNA опубликовало заявление генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится, что "в результате непреднамеренного гуманитарного инцидента был сбит украинский пассажирский самолет, в котором, к сожалению, погибли многие дорогие соотечественники и ряд иностранных граждан".

Отмечается, что через несколько часов после ракетных ударов Ирана по американским позициям в Ираке, количество военных самолетов США по всей стране увеличились, и о некоторых сообщениях о воздушных ударах по стратегическим центрам страны сообщалось многочисленным военным подразделениям и целям на некоторых радиолокационных станциях.

"В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме. В этих обстоятельствах самолет был случайно поражен ракетой из-за человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан", - говорится в заявлении.

Как известно, в четверг вечером начали поступать сообщения от источников в спецслужбах о том, что самолет МАУ был сбит ракетой.

Впоследствии премьер Канады Джастин Трюдо официально объявил: есть доказательства, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", а еще позже в США опубликовали видео, как ракета попала в авиалайнер МАУ.

Международная группа расследователей Bellingcat подтвердила, что видео попадания ракеты в Boeing было снято в районе населенного пункта Паранд возле аэропорта Тегерана - ракету же могли запустить с секретной базы Ирана IRSG.

Иран назвал ложными обвинения в сбивании самолета МАУ ракетой, заявив, что не возьмет на себя ответственность за "большую ложь".