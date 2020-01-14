Иран осуществил аресты по делу сбитого самолета МАУ

Иран заявил об аресте нескольких человек за их роль в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Об аресте сообщил представитель Верховного суда Голамхоссейн Эсмаили, однако он не назвал ни количество арестованных, ни сферу их ответственности.

"Было проведено обширное расследование, и некоторые лица арестованы", - цитируют его иранские СМИ.

Как известно, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, разбился вскоре после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

11 января иранские военные официально признали, что "непредумышленно" сбили украинский пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

По информации иранской стороны, система противовоздушной обороны приняла пассажирский самолет за крылатую ракету.