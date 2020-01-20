Саммит по Ливии в Берлине: странам, нарушающим оружейное эмбарго пригрозили санкциями

Мировые лидеры, стремящиеся к длительному прекращению огня в Ливии, договорились на саммите в Берлине 19 января ввести санкции против тех, кто нарушает оружейное эмбарго, и рассматривают вопрос о том, отправлять ли в страну многонациональные силы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Конференция, собравшая 11 стран, имела целью прекратить войну между признанным ООН правительством в Триполи во главе с премьер-министром Фаизом аль-Сарраджем и Ливийской национальной армией на востоке страны под руководством генерела Халифа Хафтара.

Хотя обе стороны конфликта договорились выдвинуть пять членов в Комитет по мониторингу прекращении огня ООН, они до сих пор далеки друг от друга и не готовы напрямую вести переговоры.

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Президенты России, Турции и Франции присоединились к другим мировым лидеров на переговорах, проведенных канцлером Германии Ангелой Меркель, проходившим под эгидой ООН.

Главная цель саммита состояла в том, чтобы заставить иностранные государства, имеющие влияние в регионе, перестать вмешиваться в войну - оружием, войсками или финансированием.

В нем приняли участие, в частности, Франция, Италия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Россия, США и Великобритания, а также Антонио Гутьеррес, генеральный секретарь ООН.

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Выступая на конференции, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, намекнул, что обсуждались определенные международные миротворческие силы, "направление экспертов для мониторинга прекращения огня".

Но он добавил, что еще не увидел прекращения огня, и, как он говорил, появились сообщения о воздушных налетах на Триполи и дальнейшее принудительное закрытие нефтяных установок членами племен, которые пытались повлиять на результат конференции.

Министры обороны Италии и Германии заявили, что готовы прислать войска, но только при четком мандате ООН.

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Берлинская конференция прежде всего была призвана отказать внешних игроков превратить Ливию в поле битвы для стран-конкурентов, которые поддерживают разные стороны в гражданской войне.

Россия, Иордания и ОАЭ оказывают военную поддержку Хафтару, а Турция приходит на помощь правительству Сарраджа, особенно, отправляя сирийских повстанцев на защиту Триполи.

Силы, преданные Хафтару, прекратили добычу на всех главных нефтяных месторождениях Ливии, грозит крахом финансов страны. Саррадж и Хафтар не встретились непосредственно в Берлине. Гутьеррес признал, что очень переживает по поводу закрытия месторождений нефти и нескольких нефтяных портов страны.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сказал: "Мы должны убедиться, чтобы Ливия не стала второй Сирией".

Стороны конфликта пообещали, что попытаются найти решение по закрытых нефтяных портах в североафриканской стране, сказал Маас.

Однако возникают серьезные опасения, что подписанты декларации саммита будут придерживаться соглашений.

"Если бы Ливия могла стать второй Сирией, это помогло бы ливийскому народу", - считает глава МИД России Сергей Лавров.

Заявление, подготовленное ​​к конференции, обещало, что новые санкции ООН будут применены в отношении любой страны, которая нарушает эмбарго на вооружение. Оно также призвало к длительному прекращению огня, демобилизации и разоружению вооруженных групп, переговорам о формировании единого правительства, справедливому распределению нефтяных ресурсов, созданию группы экспертов для консультирования ливийской экономики и проведения свободных выборов для утверждения нового правительства.

В то же время, как заявила в воскресенье канцлер Ангела Меркель, мировые лидеры на конференции не обсуждали возможных санкций за нарушение международного эмбарго на вооружение.