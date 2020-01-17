Греция пригрозила ветировать любое решение по Ливии

Выразив свое разочарование тем, что Греция не была приглашена на воскресную конференцию по Ливии в Берлине, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал наложить вето на любое решение по североафриканской стране, если соглашение о морской границе между правительством в Триполи и Турцией не будет отменена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Греция никогда не примет никакого политического решения по Ливии в Европейском Совете, которое не имеет в качестве предварительного условия аннулирования меморандума с Турцией", - сказал Мицотакис и пожаловался на неправильность того, что Грецию не пригласили на Берлинскую конференцию, на которой будет обсуждаться кризис в североафриканской стране.

Мицотакис также сообщил, что направил письма с изложением позиции Греции своим коллегам по Европейскому Союзу, а также председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Кроме нашего интереса к Ливии, [письма] также сосредоточены на неприемлемом меморандуме, который Турция подписала с Ливией", - сказал он.

Меморандум был решительно осужден Афинами и ЕС как незаконный, поскольку он нарушает суверенитет Греции. Более того, Афины рассматривают его как часть более широкой попытки Турции оспорить права Греции в Эгейском и Восточном Средиземноморье.