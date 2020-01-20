Украина с 1 апреля запретит въезд авто с приднестровскими "номерами"

Украина с 1 апреля не будет впускать на свою территорию автомобили с номерами непризнанного Приднестровья.

Об этом 20 января заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По словам Кику, Молдова с 10 по 20 января вводила ограничения для проезда приднестровских авто через молдавско-украинскую границу, чтобы подготовиться к запрету, который решила наложить Украина.

"Кишинев не поступился. Кишинев предоставил возможность нашим гражданам, проживающим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть еще нет", - пояснил он.

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"Наши коллеги из Украины предупредили, что с 1 апреля они не будут впускать автомобили с приднестровскими номерами. Поэтому специалисты из государственных органов страны в течение 10 дней проверили в тестовом режиме, как действовать, если автомобили не будут пускать", - отметил Кику.

Напомним, в ответ на тестовый режим, объявленный Кишиневом, непризнанное Приднестровье 17 января объявило, что с 24 января запретит автомобилям с молдавскими номерами, которыми управляют водители с молдавскими правами, пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. Тирасполь обещал снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.