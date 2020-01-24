Причиной массовой стрельбы в Германии стала семейная драма: подробности

Массовая перестрелка в немецком городке Рот-ам-Зее, в результате которой погибли шесть человек, скорее всего, возникла из-за семейного конфликта.

Полиция пока официально не подтвердила эту информацию, но детали стрельбы публикует издание Bild, пишет "Европейская правда".

Выстрелы прозвучали около 12:45 в пятницу в гостевом доме "Deutscher Kaiser". Как утверждает газета, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

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Стрелок оказался 1983 года рождения. Он - гражданин Германии. Ранее сообщалось о его задержании сразу после расстрела шести человек. Количество раненых пока точно не известно.

Предыстория стрельбы пока остается загадкой. Впрочем, по информации издания, погибшие являются членами одной семьи.

В 17:00 по местному времени полиция и прокуратура дадут совместный брифинг, на котором сообщат больше деталей.

Рот-ам-Зее - населенный пункт, в котором проживает 5200 жителей.