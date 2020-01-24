Причиною масової стрілянини в Німеччині стала сімейна драма: подробиці

Масова стрілянина в німецькому містечку Рот-ам-Зеє, в результаті якої загинуло 6 осіб, найімовірніше, виникла через сімейний конфлікт.

Поліція наразі офіційно не підтвердила цю інформацію, але деталі стрілянини публікує видання Bild, пише "Європейська правда".

Постріли пролунали близько 12:45 у п’ятницю в гостьовому будинку "Deutscher Kaiser". Як стверджує газета, тіла жертв і постраждалих лежали як на вулиці, так і всередині будівлі, коли прибула поліція.

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Стрілець виявився 1983 року народження. Він – громадянин Німеччини. Раніше повідомлялось про його затримання відразу після розстрілу шести осіб. Кількість поранених наразі точно не відома.

Передісторія стрілянини поки що залишається загадкою. Втім, за інформацією видання, загиблі є членами однієї родини.

О 17:00 за місцевим часом поліція та прокуратура дадуть спільний брифінг, на якому повідомлять більше деталей.

Рот-ам-Зеє – населений пункт, у якому проживає всього 5200 жителів.