Шесть человек убиты во время стрельбы в немецком городке

Несколько человек были убиты в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зее, что в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правоохранителей.

Полиция заявила в своем Twitter о возможных жертвах и большой операции, которую начала после стрельбы в здании. Агентство dpa утверждает о смерти по меньшей мере шести человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Стрелка, по сообщению полиции, арестовали. Сейчас предполагают, что сообщников у него не было. О нем информации мало. По данным издания Bild, он родился в 1980-х годах.

По информации СМИ, между жертвами существует связь. Вероятно, они являются родственниками.

Рот-ам-Зее - населенный пункт, в котором проживает 5200 жителей.