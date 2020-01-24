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Шесть человек убиты во время стрельбы в немецком городке

Пятница, 24 января 2020, 15:47

Несколько человек были убиты в результате стрельбы в немецкой общине Рот-ам-Зее, что в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение правоохранителей.

Полиция заявила в своем Twitter о возможных жертвах и большой операции, которую начала после стрельбы в здании. Агентство dpa утверждает о смерти по меньшей мере шести человек. Кроме того, несколько человек получили ранения.

Стрелка, по сообщению полиции, арестовали. Сейчас предполагают, что сообщников у него не было. О нем информации мало. По данным издания Bild, он родился в 1980-х годах.

По информации СМИ, между жертвами существует связь. Вероятно, они являются родственниками.

Рот-ам-Зее - населенный пункт, в котором проживает 5200 жителей.

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