Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Катастрофа МАУ: на борту була українка, компанії якої підозрюють у порушенні ембарго ООН

Шестеро людей убито під час стрілянини в німецькому містечку

ПАРЄ розгляне нову санкційну процедуру, вигідну Росії

Прем'єрка Норвегії суттєво переформатувала уряд після виходу популістів






Шестеро людей убито під час стрілянини в німецькому містечку

П'ятниця, 24 січня 2020, 15:47

Декілька людей були убиті в результаті стрілянини у німецькій громаді Рот-ам-Зеє, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення правоохоронців.

Поліція заявила у своєму Twitter про можливих жертв і велику операцію, яку почала після стрілянини в будівлі. Агентство dpa стверджує про смерть щонайменше шістьох осіб. Крім того, декілька людей отримали поранення.

Стрільця, за повідомленням поліції, заарештовано. Наразі припускають, що спільників у нього не було. Про нього інформації мало. За даними видання Bild, він народився у 1980-их роках.

За інформацією ЗМІ, між жертвами існує зв’язок. Ймовірно, вони є родичами.

Рот-ам-Зеє –  населений пункт, у якому проживає всього 5200 жителів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
powered by lun.ua