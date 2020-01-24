Шестеро людей убито під час стрілянини в німецькому містечку

Декілька людей були убиті в результаті стрілянини у німецькій громаді Рот-ам-Зеє, що у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення правоохоронців.

Поліція заявила у своєму Twitter про можливих жертв і велику операцію, яку почала після стрілянини в будівлі. Агентство dpa стверджує про смерть щонайменше шістьох осіб. Крім того, декілька людей отримали поранення.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️

Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Стрільця, за повідомленням поліції, заарештовано. Наразі припускають, що спільників у нього не було. Про нього інформації мало. За даними видання Bild, він народився у 1980-их роках.

За інформацією ЗМІ, між жертвами існує зв’язок. Ймовірно, вони є родичами.

Рот-ам-Зеє – населений пункт, у якому проживає всього 5200 жителів.