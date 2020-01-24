Зе-ПАСЕ: сможет ли украинская команда не проиграть россиянам в Страсбурге

После возвращения россиян и шантажа со стороны президента ПАСЕ Мори Паскье (на экране) Украине тоже придется изменить правила игры. Фото пресс-службы Совета Европы

В понедельник в Страсбурге начнется новая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впервые с января 2015 года в ней будут полноценно участвовать и украинская, и российская делегации. Пять лет назад сессия завершилась поражением россиян: несмотря на все их старания, на них наложили новые санкции, и они в знак протеста надолго уехали из Страсбурга.

Сейчас повторить эту победу нереально.

И дело тут не в нежелании Киева. Украинские депутаты наверняка попытаются наказать РФ – но эту битву они почти гарантированно проиграют, ведь за пять лет и ПАСЕ, и Европа в целом радикально изменились.

Но не все результаты зимней сессии Ассамблеи определены наперед.

В Страсбурге нас ждет крайне важное голосование, способное гарантировать агрессору новый уровень иммунитета в ассамблее. А еще – уже во вторник – мы вполне можем поссориться (или, наоборот, сохранить хорошие отношения) с соседней Польшей. За неделю мы можем расширить – или, наоборот, разрушить коалицию в поддержку Украины.

Здесь у Украины есть шансы на успех, но они очень зависят от действий и мотивации депутатов. Как от "Слуги народа", так и от действующей оппозиции. Подробнее об этом – ниже в статье.

Почему Россия выиграет эту битву?

На прошлой неделе Верховная рада приняла решение, что Украина возвращается к работе в ПАСЕ. За это проголосовали 348 депутатов, это решение поддержало большинство депутатов всех фракций, кроме одной.

Тогда же новая глава украинской делегации Елизавета Ясько пообещала: Украина обязательно потребует восстановить санкции против россиян в ПАСЕ. Уже в начале сессии Киев обжалует полномочия депутатов от РФ и будет бороться за это до последнего.

К слову, пять лет назад ситуация была очень похожей.

Чтобы снять с РФ санкционное давление, в Страсбург полетела мощная российская делегация, которую возглавил спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Россияне пользовались поддержкой многих западноевропейских депутатов, готовых закрыть глаза на агрессию ради "диалога" с Кремлем. Тогда, несмотря на уверенность россиян в победе, их удалось обыграть.

К сожалению, сейчас шансы повторить это – крайне низкие. Это следует понимать заранее, чтобы не было чрезмерного разочарования.

И дело не в том, что у нас – новая делегация во главе с молодой представительницей "Слуги народа". Ведь пять лет назад Рада также была представлена ​​молодой и "зеленой" командой – тогда только что прошли выборы, и для большей части депутатов сессия была первой.

Поэтому сама по себе политическая молодость – еще не приговор. А причин нашего вероятного поражения в Страсбурге хватает и без этого.

Первая причина – то, что отношение "к диалогу с Россией" за эти годы изменилось. И речь идет не только о скандальном прошлогоднем решении ПАСЕ о возвращении россиян без уступок с их стороны.

В начале 2015 года Путин был практически нерукоподаваемым. Еще свежо было возмущение европейцев из-за катастрофы MH17. Все это теперь в прошлом. Лучшей иллюстрацией стал Парад победы в Москве. В 2015 году туда не приехал ни один лидер государств-членов ЕС, даже открыто пророссийский президент Чехии Земан в последний момент отказался от поездки.

Парад-2020 обещает стать принципиально иным. Свое участие наперед гарантировал президент Франции Макрон. В Москву наверняка приедут несколько пророссийских лидеров из Восточной Европы, вроде Земана и Орбана. И даже Трамп не исключил своего присутствия на параде.

Вторая – это разница в новостях из Донбасса в 2015 и 2020 годах.

Пять лет назад европейские медиа писали о Надежде Савченко, которую Украина сделала делегатом в ПАСЕ. Россия вела активную войну, меняя линию фронта, и готовила окружение Дебальцева. А за два дня до сессии ПАСЕ российские войска обстреляли жилые кварталы Мариуполя.

А сейчас – фронт стабильный, Украина даже соглашается на отвод войск. Заявлений об агрессии звучит радикально меньше. Киев и сам ведет переговоры с россиянами, "нормандские встречи" проходят "мирно". Зачем Западу в этих условиях отказываться от "диалога" с Россией?

Третья причина – пока потенциальная, но именно она в конечном счете может иметь решающее влияние.

Это – проблема внутриукраинской вражды, которой в 2015 году не было и в помине. А перед новой делегацией Украины в ПАСЕ этот вызов стоит в полный рост.

Опыт работы в ассамблее, помимо Юлии Левочкиной из ОПЗЖ, есть у депутатов из "Евросолидарности" и "Батькивщины" – политсил, находящихся в жесткой оппозиции к Зе-команде.

В Украине их сотрудничество почти нереально (особенно когда речь идет о партии Порошенко). Но сохранение такого подхода в ПАСЕ неизбежно приведет к поражению Украины. И искать виновных будет бесполезно. Сможет ли оппозиция удержаться от экспорта внутренних конфликтов в Страсбург? Найдут ли они силы для того, чтобы не "троллить" неопытных новичков, а помочь им вникнуть в работу ассамблеи? Поймут ли партийцы от СН, что им надо полагаться на коллег из оппозиции и просить у тех помощи, а не продолжать воевать с ними в ПАСЕ на радость россиянам?

От ответов на эти вопросы зависит слишком многое.

Ведь у нас есть все шансы, как говорится, победить в войне – даже проиграв нынешнюю битву.

Зачем ехать в Страсбург, если мы проиграем?

Автору этих строк доподлинно известно, что в Киеве размышляли над тем, чтобы объявить бойкот ассамблее после того, как в прошлом году нас "кинули" дважды.

Ведь ПАСЕ не только простила россиян в июне 2019-го, проигнорировав свои собственные предыдущие решения.

Во второй раз ассамблея пошла на грубое нарушение международных норм в сентябре, по инициативе тогдашнего президента ПАСЕ, швейцарской социалистки Лилиан Мори Паскье. Она попыталась шантажировать Украину, чтобы заставить Киев направить официальную делегацию в Страсбург на празднование 70-летия Совета Европы. А в итоге – лишь обострила конфликт. В юбилейной осенней сессии ПАСЕ, Украина, как известно, не участвовала.

А потому как только выяснится, что и на этот раз Украина не смогла возобновить санкции против России – непременно встанет вопрос: а зачем было возвращаться? Но на этот вопрос есть ответ: бороться в ПАСЕ нужно для того, чтоб не стало еще хуже.

Хотим ли мы, чтобы ПАСЕ пошла еще дальше? Чтобы началось мягкое признание аннексии Крыма или отбеливание действий РФ на Донбассе?

Если так, то игнорирование ПАСЕ будет наилучшим способом помочь России в этом. Без давления Украины, без наших голосов и доказательств это непременно произойдет, рано или поздно.

И не стоит тешить себя тем, что, мол решения ПАСЕ, принятые без Украины, не будут легитимными. С точки зрения международного права это – не аргумент. Так же, как никто (кроме самой России) не сомневался и не сомневается в легитимности решений в отношении РФ, принятых за последние годы, когда российские депутаты бойкотировали ассамблею.

Поэтому бороться – единственно возможный для Украины вариант.

К слову, уже на этой сессии планируют утвердить еще одно "прощение" для россиян.

28 января на вечернем заседании ассамблея будет рассматривать новую санкционную процедуру, которая придет на замену той, которую уничтожили прошлым летом по требованию России.

Новая процедура наверняка будет одобрена, и она точно будет сложнее, чем та, что существовала до сих пор. Однако проект этого решения для Украины категорически неприемлем. Документ, который подготовил один из идеологов возвращения России в ПАСЕ, лидер группы социалистов, немец Франк Швабе, делает невозможными любые санкции против агрессора.

Поэтому Украина должна сделать все, чтобы предотвратить это, изменив по крайней мере те нормы, которые угрожают нам больше всего.

Польская угроза

Сложно сказать, то ли это чей-то иезуитский план, то ли просто так совпало – но расписание нынешней сессии ПАСЕ успеху Украины не способствует.

Ведь уже во вторник утром у украинских депутатов будут все шансы поссориться с теми, кто пока готов нас поддержать в борьбе против проекта Швабе.

Речь идет о наших соседях, поляках. На этот раз в Страсбурге обсудят системные проблемы с демократией в Польше в связи с судебной реформой, которую продвигает правящая польская партия "Право и справедливость" (ПиС).

Эта проблема – не нова. Варшава еще с 2016-го постоянно находится в конфликте с европейскими институтами из-за судебной реформы, инициированной после того, как ПиС пришла к власти в стране. "Европейская правда" неоднократно писала об этой проблеме (см. статью "Последние дни старой Польши: как скандальная судебная реформа толкает страну дальше от ЕС"). Ее суть в том, что новая реформа делает польских судей зависимыми от исполнительной власти. Поэтому польская оппозиция обвиняет правящую партию в узурпации власти.

В последнее время ситуация обострилась.

В январе Еврокомиссия официально попросила Суд ЕС принять меры в отношении Польши за ее действия.

Нет сомнений в том, что решение ПАСЕ будет жестким.

"Действия вопреки европейским нормам", "сомнения в независимости системы правосудия и преданности государства принципам верховенства права" и тому подобные фразы нередко звучат в решениях ПАСЕ по таким государствам, как Азербайджан или Турция, а 10 лет назад были допустимы и для Украины.

Но в отношении государства-члена ЕС таких решений ПАСЕ, кажется, еще не принимала. Однако именно эти фразы содержит проект решения.

Нельзя исключать и того, что ассамблея начнет мониторинговую процедуру, поставив Польшу в один ряд с государствами вроде Украины, Турции или Сербии. И вполне возможно, что польская оппозиция, которая готовится к президентским выборам, будет продвигать самые жесткие формулировки для этого документа.

Но возникает вопрос: как действовать Украине?

Несмотря на определенные трения в отношениях между Киевом и Варшавой, в Страсбурге поляки являются нашими преданными партнерами. Причем речь идет о двухпартийной поддержке – и со стороны власти, и со стороны оппозиции. Так как же не обидеть ни одну из сторон? Тем более, что новый санкционный механизм будут рассматривать следующим после польской резолюции, и в том голосовании Украине будет нужна поддержка всей польской делегации!

Простых советов здесь нет.

Но вполне вероятно, что единственным правильным решением для украинской делегации будет вообще не голосовать. Да, это будет не лучшим шагом с точки зрения защиты европейских ценностей (ведь Польша действительно проводит реформу вопреки европейским правилам!). Но именно такой путь позволит защитить украинские интересы.

И это – очень наглядная иллюстрация того, как должна действовать украинская делегация в последующие годы, чтобы добиться успеха в борьбе против России.

Это прозвучит цинично, но такова жизнь: события прошлого года показали, что эпоха под лозунгом "ценности превыше всего" в ПАСЕ подошла к концу. И Украина не имеет права делать вид, что играет в шахматы, когда в ассамблею вернулась страна, которая играет там "в Чапаева". Поэтому и нам придется отступать от предыдущей линии. Формировать альянсы с теми государствами, с кем мы в последние годы успели испортить отношения в ПАСЕ. С теми, кто не является образцом демократии. С венграми. С турками. С азербайджанцами.

Стараниями "адвокатов России" Совет Европы вошел в непростой период своего существования.

Победить в нем Украине будет непросто – но проиграть мы не имеем права.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"