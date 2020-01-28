ЕС выделит Украине второй транш макрофина после выполнения ряда условий от МВФ
Еврокомиссия готова выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи, как только наше государство выполнит предварительные условия новой программы МВФ.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе заявил вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
По его словам, новое украинское правительство справилось с эффективной имплементацией всех мер, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи.
"По нашей предварительной оценке, конкретные политические условия для выделения второго транша объемом 500 млн евро выполнены", - констатировал Домбровскис.
Вице-президент ЕК отметил, что комиссия готова выделить транш, но для этого Украина должна выполнить условия сотрудничества с МВФ.
"Мы приветствуем соглашение, которого Украина достигла с МВФ в начале декабря по новой трехлетней программе в рамках механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facilyty). Мы ожидаем выполнения Украиной ключевых предварительных действий, согласованных с МВФ. Со своей стороны мы уже запустили соответствующие процедуры, чтобы выплата (второго транша. - Ред.) состоялась, как только Украина выполнит условия программы МВФ", - отметил Домбровскис.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украина надеется получить второй транш макрофина в первом квартале этого года.
В конце июня 2018 года Евросоюз окончательно утвердил миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины, которая будет направлена на покрытие финансовых потребностей Украины и поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ.
В декабре 2018 года Еврокомиссия предоставила Украутине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.