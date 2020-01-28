ЄС виділить Україні другий транш макрофіну після виконання попередніх умов від МВФ
Єврокомісія готова виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги, щойно наша держава виконає попередні умови нової програми МВФ.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі заявив віцепрезидент ЄК Валдіс Домбровскіс.
За його словами, новий український уряд впорався з ефективною імплементацією усіх заходів, необхідних для отримання другого траншу макрофінансової допомоги.
"Згідно з нашою попередньою оцінкою, конкретні політичні умови для виділення другого траншу обсягом 500 млн євро виконані", - констатував Домбровскіс.
Віцепрезидент ЄК зазначив, що комісія готова виділити транш, але для цього Україна повинна виконати умови співпраці з МВФ.
"Ми вітаємо угоду, якої Україна досягла з МВФ на початку грудня щодо нової трирічної програми в рамках механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facilyty). Ми очікуємо на виконання Україною ключових попередніх дій, погоджених з МВФ. Зі свого боку ми вже запустили відповідні процедури, щоб виплата (другого траншу. – Ред.) відбулася, щойно Україна виконає умови програми МВФ", - зазначив Домбровскіс.
За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Україна сподівається отримати другий транш макрофіну у першому кварталі цього року.
Наприкінці червня 2018 року Євросоюз остаточно затвердив мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.
У грудні 2018 року Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро у вигляді позики під процентну ставку 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.