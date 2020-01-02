Пакт австрийской коалиции предусматривает запрет хиджабов, превентивный арест - СМИ

Соглашение между австрийскими консерваторами и "Зелеными" о создании правительственной коалиции предусматривает запрет хиджабов в школе до 14 лет и превентивное содержание под стражей потенциально опасных иммигрантов.

Об этом пишут австрийские СМИ в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эти меры являются частью того, что лидер консерваторов Курц характеризует как жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции и "политического ислама".

1 января лидер Народной партии Себастиан Курц и лидер "Зеленых" Вернер Коглер заявили, что они достигли соглашения, которое должно снова сделать Курца канцлером и привести "Зеленых" к власти впервые. Они сказали, что пакт предусматривает сильные меры по основным вопросам Курца и "екологизации налоговой системы".

Соглашение предусматривает повышение возраста, к которому девушкам запрещают носить хиджаб в школе - с нынешних 10 до 14 лет, сообщают средства массовой информации, в частности газета Die Presse и телеканал ORF.

Парламент Австрии в мае прошлого проголосовал за запрет носить хиджаб в начальной школе. Закон запрещает носить "одежду идеологического или религиозного характера, который предусматривает покрытие головы".

Документ также содержит положения о возрождении противоречивого плана превентивного содержания под стражей потенциально опасных лиц, даже если они не совершили преступления, который продвигало предыдущее коалиционное правительство Курца с ультраправыми после смертельной поножовщины, совершенной искателем убежища в феврале.

Если это будет подтверждено, многим поклонникам "Зеленых" такие меры будет трудно проглотить, и коалиционное соглашение еще должно быть утверждено высшим органом, который принимает решение у "Зеленых", Федеральным советом, в субботу.

Хотя мало кто ожидает, что Федеральный совет заблокирует соглашение, иммиграция и безопасность, вероятно, будут постоянными источниками трения в коалиции.

"Зеленые" настаивают на фискальной реформе, чтобы сделать продукты и услуги с большим выбросом углерода дороже.