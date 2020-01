ЕС призвал Иран прекратить ракетные удары

В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам, которые используют коалиционные войска, в том числе США и военные европейских стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Последние ракетные удары по авиабазам в Ираке, которые используются силами США и коалиции, включая европейские силы, является еще одним примером эскалации и усиления конфронтации", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала немедленно прекратить использование оружия, чтобы дать место для диалога.

"Мы призываем сделать все возможное, чтобы возобновить переговоры. Этого не может быть достаточно. Мы установили проверенные временем отношения со многими субъектами в регионе и за его пределами для деэскалации ситуации", - написала она в Twitter.

The use of weapons must stop NOW to give space for dialogue. We are called upon to do everything possible to rekindle talks. There cannot be enough of that.

We have established and timetested relations with many actors in the region and beyond to de-escalate the situation.