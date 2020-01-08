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ЕС призвал Иран прекратить ракетные удары

Среда, 8 января 2020, 11:18

В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам, которые используют коалиционные войска, в том числе США и военные европейских стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Последние ракетные удары по авиабазам в Ираке, которые используются силами США и коалиции, включая европейские силы, является еще одним примером эскалации и усиления конфронтации", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала немедленно прекратить использование оружия, чтобы дать место для диалога.

"Мы призываем сделать все возможное, чтобы возобновить переговоры. Этого не может быть достаточно. Мы установили проверенные временем отношения со многими субъектами в регионе и за его пределами для деэскалации ситуации", - написала она в Twitter.

Напомним, сразу две военные базы в Ираке, где размещен американский военный контингент, были атакованы прошлой ночью, причем правительство Ирана официально подтвердило, что это было его нападение и что готовятся другие.

Подробно о предпосылках этого нападения читайте в статье "Ракетный удар по политике США: как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину".

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