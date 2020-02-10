Шторм во Франции: 90 тысяч людей без электричества, отменены авиарейсы
На севере Франции от шторма "Кьяра" пострадали 11 человек, более 90 тысяч домов остались без электричества, отменены десятки авиарейсов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
В Париже и в пригородах пожарные с момента первых порывов ветра в воскресенье утром провели более 300 операций, главным образом в связи с падением деревьев и электроопор. Шторм лишил электричества 90 000 домов.
В понедельник проливные дожди и штормовой ветер привели к многочисленным отменам или задержкам поездов, а также к нарушениям воздушного движения в аэропортах Базель-Мюлуз и Страсбург.
#Bretagne #Finistère #Concarneau #TempêteCiara L’océan se déchaîne sur les sables blancs #GwennHaDu #emojibzh pic.twitter.com/l6nNr4DFMl— Koh-i Nor (@KohiNor3) February 9, 2020
Около пятидесяти рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Парижа.
Сегодня вечером синоптики прогнозируют новый сильный шторм с порывами ветра от 90 до 120 км/ч как внутри страны, так и на побережье.
Напомним, в Польше бушует ураган "Сабина", который также нанес большой ущерб Германии.