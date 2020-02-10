Коллапс на железной дороге и закрытые школы: ураган "Забине" пришел в Германию

В Германии из-за урагана "Забине", который прошел северной и центральной частями страны в воскресенье, парализовано движение на железной дороге и в некоторых районах отменено обучение в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

Штурмовые порывы ветра в воскресенье принесли первых пострадавших. В городе Саарбрюккен два человека серьезно пострадали, когда на них упало дерево. Один из пострадавших находится в смертельной опасности.

Движение железной дороги в понедельник парализовано. Оператор Deutsche Bahn остановил междугородское сообщение до 10 утра. На нескольких региональных маршрутах поезда также не ходят. Движение поездов будет восстановлено после оценки ущерба и очистки путей. Руководство железной дороги предупредило о задержках поездов в течение дня.

Из-за поваленных деревьев автомобильные дороги заблокированы в Северном Рейне-Вестфалия и Нижней Саксонии.

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ураган переместится на юг страны. В связи с этим в аэропорту Мюнхена отменены 424 рейса из тысячи. Ожидается, что до 35 рейсов будут отменены в Штутгарте.

Тысячи детей не пойдут в школу на севере страны, в частности, в Геттингене, Ганновере и Бремерфхафене. Школы закрыты и на юге, в некоторых районах Баварии.