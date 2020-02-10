Шторм у Франції: 90 тисяч людей без електрики, скасовані авіарейси
На півночі Франції через шторм Ciara постраждали 11 людей, понад 90 000 будинків залишилися без електрики, скасовані десятки авіарейсів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
У Парижі і в передмістях пожежні з моменту перших поривів вітру в неділю вранці провели понад 300 операцій, головним чином у зв'язку з падінням дерев та електроопор. Шторм позбавив електрики 90 000 домівок.
У понеділок проливні дощі і штормовий вітер призвели до численних скасувань або затримок поїздів, а також до порушень повітряного руху в аеропортах Базель-Мюлуз і Страсбурга.
#Bretagne #Finistère #Concarneau #TempêteCiara L’océan se déchaîne sur les sables blancs #GwennHaDu #emojibzh pic.twitter.com/l6nNr4DFMl— Koh-i Nor (@KohiNor3) February 9, 2020
Близько п'ятдесяти рейсів були скасовані або затримані в аеропортах Парижа.
Сьогодні ввечері синоптики прогнозують новий сильний шторм з поривами вітру від 90 до 120 км/год як всередині країни, так і на узбережжі.
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