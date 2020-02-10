Шторм у Франції: 90 тисяч людей без електрики, скасовані авіарейси

На півночі Франції через шторм Ciara постраждали 11 людей, понад 90 000 будинків залишилися без електрики, скасовані десятки авіарейсів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

У Парижі і в передмістях пожежні з моменту перших поривів вітру в неділю вранці провели понад 300 операцій, головним чином у зв'язку з падінням дерев та електроопор. Шторм позбавив електрики 90 000 домівок.

У понеділок проливні дощі і штормовий вітер призвели до численних скасувань або затримок поїздів, а також до порушень повітряного руху в аеропортах Базель-Мюлуз і Страсбурга.

Близько п'ятдесяти рейсів були скасовані або затримані в аеропортах Парижа.

Сьогодні ввечері синоптики прогнозують новий сильний шторм з поривами вітру від 90 до 120 км/год як всередині країни, так і на узбережжі.

Нагадаємо, у Польщі вирує буревій "Сабіна", який також завдав чималої шкоди Німеччині.