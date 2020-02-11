ЕС решил снять санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

В ЕС приняли решение об отмене санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом из собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министр энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 других, в том числе его отец, в течение 12 месяцев", - написал он в Twitter.

По данным журналиста, подтверждение этого решения ожидается на следующей неделе.

Санкции против экс-президента Виктора Януковича и его окружения за незаконное присвоение украинских государственных средств Евросоюз ввел в марте 2014 года. Со временем ЕС начал снимать ограничения с чиновников из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Последний раз ЕС продлевал санкции против Януковича и его соратников 4 марта 2019 году. В обнародованном решении, помимо Виктора Януковича, содержались 11 фамилий. Санкции действуют до 6 марта 2020 года, а значит в ближайшее время ЕС примет решение по их пересмотру.

В прошлом году ЕС исключил из санкционного списка бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева. Еще ранее снял ограничения с экс-министра юстиции Елены Лукаш и нардепа Сергея Клюева, бывшего регионала Юрия Иванющенко и Виктора Януковича-младшего в связи с его смертью.