Новые санкции ЕС: стало известно, кто наказан за "выборы" в Крыму

Стали известны имена семи человек, против которых ЕС ввел санкции за проведение в Крыму и Севастополе российских местных выборов в сентябре прошлого года.

Имена чиновников опубликовало агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Как сообщалось, расширение санкций министры ЕС поддержали 28 января.

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В "черном списке" ЕС оказались: так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя" Михаил Развожаев, так называемый "председатель Совета министров Республики Крым" Юрий Гоцанюк и так называемая "председатель Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, сегодня заместитель главы "законодательного собрания Севастополя" Екатерина Алтабаева.

В списке также значатся Л. Бачова, С. Даниленко, К. Перкова и В. Неумов, но их "должности" не указали.

Указанным лицам запретят въезд в Евросоюз, а их активы в Европе заморозят. Решение будет обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего вступит в силу.

8 сентября в аннексированном Крыму незаконно провели выборы депутатов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым" и "местные советы". Евросоюз сразу объявил, что не признает "выборы" в оккупированном Крыму и избранных на этих "выборах" представителей.