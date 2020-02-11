В Еврокомиссии впервые прокомментировали сроки переговоров по "промбезвизу" с Украиной

Европейская комиссия считает сложной, но реалистичной задачей начало переговоров по соглашению ACAA (так называемому "промышленному безвизу" с Украиной) по итогам 2020 года.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Варгеи в Киеве, на совместном брифинге с премьером Алексеем Гончаруком, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссар напомнил, что переговорам должна предшествовать проверка того, соответствует ли украинское техническое регулирование, а также система сертификации европейскому законодательству.

"Только после того, как мы полностью убедимся, что все в порядке, мы можем перейти на следующую стадию - начать формальные переговоры", - заявил он, добавив, что техническое регулирование - это "самая сложная часть права ЕС".

Вместе с тем он предположил, что эта проверка может закончиться одобрительным заключением со стороны ЕС в этом году. "Я надеюсь перейти на следующую стадию (открытие официальных переговоров) уже в этом году, но это, поверьте мне, очень, очень скоростные планы", - сообщил еврокомиссар.

В то же время, премьер-министр Алексей Гончарук заверил европейского чиновника, что он убежден в скорейшем завершении проверки.

"Мы также прекрасно понимаем сложность европейского регулирования. И по моему убеждению, за прошедшие два года, мы сделали очень много для адаптации украинского законодательства ...

Мы убеждены в том, что украинские правила уже сейчас абсолютно релевантны европейским и ждем визита европейских коллег, чтобы они могли в этом убедиться", - заявил Гончарук.

Ранее Гончарук выразил уверенность, что первое соглашение о "промбезвизе" будет подписано "в ближайшие годы".

Варгеи на брифинге также заявил, что планирует основываться на оценке представителей меньшинств в своем заключении о соответствии украинской образовательной реформы ценностям ЕС.