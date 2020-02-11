У Єврокомісії вперше прокоментували строки переговорів щодо "промбезвізу" з Україною

Європейська комісія вважає складним, але реалістичним завданням початок переговорів щодо угоди ACAA (так званого "промислового безвізу" із Україною) за підсумками 2020 року.

Про це заявив комісар ЄС з питань політики сусідства і розширення Олівер Варгеї в Києві, на спільному брифінгу з прем’єром Олексієм Гончаруком, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єврокомісар нагадав, що переговорам має передувати перевірка того, чи відповідає українське технічне регулювання, а також система сертифікації європейському законодавству.

"Лише після того, як ми повністю переконаємося , що все гаразд, ми можемо перейти на наступну стадію – розпочати формальні переговори", - заявив, він, додавши, що технічне регулювання – це "найскладніша частина права ЄС".

Водночас він припустив, що ця перевірка може закінчитися схвальним висновком з боку ЄС вже цьогоріч. "Я сподіваюся перейти на наступну стадію (відкриття офіційних переговорів) вже цього року, але це, повірте мені, дуже, дуже швидкісні плани", - повідомив єврокомісар.

Водночас, прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив європейського посадовця, що він переконаний у швидкому завершенні перевірки.

"Ми також чудово розуміємо складність європейського регулювання. І на моє переконання за минулі два роки, ми зробили дуже багато для адаптації українського законодавства...

Ми переконані в тому, що українські правила вже зараз абсолютно релевантні до європейських і чекаємо на візит європейських колег, щоби вони могли в цьому переконатися", - заявив Гончарук.

Раніше Гончарук висловив впевненість, що перша угода про "промбезвіз" буде підписана "у найближчі роки".

Варгеї на брифінгу також заявив, що планує ґрунтуватися на оцінці представників меншин у своєму висновку про відповідність української освітньої реформи цінностям ЄС.