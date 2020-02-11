Прем’єр розраховує на швидке підписання "промислового безвізу" України з ЄС

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що перша угода ACAA (так званий "промисловий безвіз") буде підписана найближчими роками.

Про це він заявив у Києві на спільному брифінгу із комісаром ЄС з питань політики сусідства і розширення Олівером Варгеї, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Гончарук запевнив, що дискусія щодо АСАА була значною частиною його переговорів із комісаром.

"Ми розраховуємо на серйозний прогрес щодо АСАА вже цього року і вийти на підписання найближчими роками", - заявив він.

Як відомо, раніше торговий представник України Тарас Качка прогнозував початок переговорів щодо АСАА вже у 2020 році.

Качка прогнозує, що попередня оціночна місія щодо Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції АСАА відвідає Україну в першому кварталі 2020 року.

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