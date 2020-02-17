Украинские прокуроры, расследовавшие MH17, уволены в рамках реформы – СМИ

Накануне начала судебного процесса в Нидерландах по делу о сбитом лайнере MH17 стало известно, что все украинские прокуроры, участвовавшие в расследовании, были уволены в рамках проведения реформы прокуратуры.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила нидерландская газета NRC.

По информации издания, из шести прокуроров, которые входили в украинскую секцию расследователей, пятеро были уволены. Среди них - прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые также входили в международную Объединенную следственную группу (JIT).

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Пересада все еще участвует в расследовании, но у него больше нет статуса государственного прокурора. На продолжении его работы в следствии настаивал главный следователь JIT Фред Вестербеке, который считал знания и опыт Пересады крайне ценными для расследования.

Как пишет газета, увольнение прокуроров – результат масштабной реформы украинской прокуратуры, которая проводится под знаменем борьбы с коррупцией. Из 1339 прокуроров 710 были увольнены.

Отстраненные сотрудники говорят, что их увольнение может стать серьезным ударом по следующим этапам расследования катастрофы. Прокурор Роман Гошовский считает, что их преемникам нужно будет как минимум год, чтобы прочитать все материалы дела. "Никто не знает досье, которое мы создавали в течение пяти лет", - сказал он изданию.

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В то же время, как утверждается в публикации, на текущий судебный процесс, который стартует 9 марта в отношении четырех обвиняемых, увольнение прокуроров большого влияния не окажет, поскольку они завершили работу над досье, касающееся этого суда, еще прошлым летом.

В понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что смена украинских следователей по делу катастрофы рейса MH17 является плановой и не повлияет на будущий судебный процесс в Гааге.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует с изменением, ротацией следователей. Я вас уверяю, что генеральный прокурор, следователи СБУ и Генеральной прокуратуры, которые задействованы в этом деле... руководство знает: вопрос рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, есть наработанные материалы ... " - сказал он журналистам на брифинге в аэропорту "Борисполь" в понедельник, сообщает "Интерфакс-Украина".