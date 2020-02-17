Українські прокурори, які розслідували MH17, звільнені в рамках реформи - ЗМІ

Напередодні початку судового процесу в Нідерландах у справі збиття лайнера MH17 усі українські прокурори, які брали участь в розслідуванні, були звільнені в рамках проведення реформи прокуратури.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила нідерландська газета NRC.

За інформацією видання, із шести прокурорів, які входили до української секції розслідувачів, п'ятеро були звільнені. Серед них — прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які також входили в міжнародну Об’єднану слідчу групу (JIT).

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Пересада все ще бере участь у розслідуванні, але він більше не має статусу державного прокурора. На продовженні його роботи у слідстві наполягав головний слідчий JIT Фред Вестербеке, який вважав знання та досвід Пересади вкрай цінними для розслідування.

Як пише газета, звільнення прокурорів є результатом масштабної реформи української прокуратури, що проводиться під прапором боротьби з корупцією. З 1339 прокурорів 710 були звільнені.

Відсторонені співробітники кажуть, що їх звільнення може стати серйозним ударом по наступних етапах розслідування катастрофи. Прокурор Роман Гошовський вважає, що їх наступникам потрібно буде як мінімум рік, щоб прочитати всі матеріали справи. "Ніхто не знає досьє, яке ми створювали протягом п'яти років", - сказав він виданню.

Водночас, як стверджується в публікації, на поточний судовий процес, який стартує 9 березня щодо чотирьох обвинувачуваних, звільнення прокурорів великого впливу не матиме, оскільки вони завершили роботу над досьє, що стосується цього суду, ще минулого літа.

У понеділок глава МЗС України Вадим Пристайко зазначив, що зміна українських слідчих у справі катастрофи рейса MH17 є плановою і не вплине на майбутній судовий процес у Гаазі.

"Що стосується слідчих, то це відома проблема, яка існує із зміною, ротацією слідчих. Я вас запевняю, що генеральний прокурор, слідчі СБУ і Генеральної прокуратури, які задіяні в цій справі... керівництво знає: питання розглядається, але це відбувається в контексті нормальної ротації. Не всі слідчі йдуть, слідчі, які працювали, є напрацьовані матеріали..." - сказав він журналістам на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".