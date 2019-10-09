В Нидерландах назначили судей по делу MH17

Дело катастрофы самолета рейса МН17 будут слушать трое судей, также к процессу привлекут резервных судей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

Председателем стал судья Хендрик Стейнгаюс. Двое других судей - Дагмар Костер и Хелен Керстенс-Фокенс.

Также назначен резервный судья Даан Гласс. Известно, что до начала процесса должны назначить еще одного резервного судью. Они нужны для того, чтобы заменить кого-то из главной тройки судей, например, в случае болезни, чтобы рассмотрение дела длилось без перерывов.

Все судьи ранее в основном вели уголовные дела. Суд начнется 9 марта 2020 года. Судебный комплекс "Схипхол" расположен в 50 км от Гааги и в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол".

Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также подозреваемым признали бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом из "Бука" российской бригады из Курска.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.