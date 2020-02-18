В Бундестаге пригрозили наказать Россию за военные преступления и новую волну беженцев

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву, если она не прекратит авианалеты в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Если преступления будут продолжаться, против России следует ввести санкции", - заявил он.

Реттген назвал "позором" позицию Запада, который игнорирует действия России. "Прицельные бомбардировки мирных жителей российской авиацией являются отвратительным военным преступлением", - заявил он, потребовав "максимального политического и экономического давления" на Москву.

С начала поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в декабря 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали почти 900 тысяч человек, заявила ООН 17 февраля.

В середине декабря правительство Германии пришло к выводу, что военные действия на севере Сирии "пока не имели заметного влияния на рост начальных заявлений о предоставлении убежища гражданами Сирии в Германии".

Но это может измениться. "Сценарий является очень реальным: если мы не защитим внешние границы ЕС лучше и если на севере Сирии не будет мира, мы столкнемся с кризисом беженцев, как в 2015 году", - сказал Стефан Майер, занимающий пост госсекретаря при министре внутренних дел.

Накануне восстановленное наступление при поддержке России и проиранских группировок с целью вернуть последний бастион повстанцев на северо-западе Сирии позволило силам президента Башара Асада захватить контроль над большой частью сельской местности вблизи Алеппо и продвинуться глубже в удерживаемой повстанцами густонаселенной провинции Идлиб.