Асад назвал прелюдией "освобождение" Алеппо, Россия нанесла новые удары

Президент Сирии Башар Асад заявил, что стремительные успехи его сил в военном наступлении, поддержанном Россией, предвещают возможное поражение девятилетнего восстания, которое стремилось вытеснить его из власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Асад в своем выступлении на государственном телевидении также предупредил, что конфликт еще не закончился.

"Мы знаем, что это освобождение не означает окончания войны или разгрома всех заговоров или окончания террора или сдачи врага, но оно, безусловно, втыкает их носы в грязь", - сказал Асад.

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"Это прелюдия к их окончательному поражению (оппозиционных сил)", - добавил он.

Восстановленное наступление при поддержке России и проиранских группировок с целью вернуть последний бастион повстанцев на северо-западе Сирии позволил силам Асада захватить контроль над большой частью сельской местности вблизи Алеппо и продвинуться глубже в удерживаемой повстанцами густонаселенной провинции Идлиб.

Авиация России в понедельник нанесла массированные удары в западном Алеппо, пишет Al Masdar News.

"Бой за освобождение Алеппо и Идлиба будет продолжаться, как и битва за освобождение всей сирийской земли", - сказал Асад.

Наступление заставило сотни тысяч сирийских гражданских лиц бежать к границе с Турцией в крупнейшем перемещении девятилетней войны.