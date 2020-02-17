Асад встановив контроль над Алеппо, Росія розгорнула "зелених чоловічків"

Сирійська арабська армія офіційно взяла під контроль район Великого Алеппо після того, як останні бойовики, що залишилися, втекли на захід останньою відкритою дорогою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Аl Masdar News.

За даними польового джерела в Алеппо, повстанці-джихадисти повністю здали Анаданську рівнину після того, як контролювали цю територію понад шість років.

Захоплення району Анаданської рівнини відбулося незабаром після того, як Сирійська арабська армія оголосила про повний контроль над усіма районами, які раніше перебували під контролем джихадистів у місті Алеппо.

Із встановленням контролю над Великим Алеппо та столицею провінції, найімовірніше, буде припинено вогонь між бойовиками та сирійською армією, і мирні переговори триватимуть в Астані.

Російські військові почали розгортання уздовж автодороги Алеппо-Дамаск (М-5) вперше відтоді, як розпочали своє втручання в Сирії.

Як повідомляється, російська військова поліція встановлює нові контрольно-пропускні пункти в районах, які раніше контролювали повстанці-джихадисти, таким чином забезчечуючи шосе Алеппо-Дамаск для подальшого цивільного використання.

Туреччина раніше погрожувала широкомасштабним наступом на сирійську армію, якщо вони не вийдуть з районів, які вони захопили в Ідлібі.

Однак, з розміщенням російських військових на шосе Алеппо-Дамаск, малоймовірно, що турецька армія атакує їхні місця де-небудь уздовж проїжджої частини.

Очікується, що в наступні дні сирійський уряд надішле ремонтні бригади на ідлібську смугу шосе Алеппо-Дамаск, коли сирійська армія завершить операцію з розмінування.