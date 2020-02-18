У Бундестазі пригрозили покарати Росію за воєнні злочини і нову хвилю біженців

Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву, якщо вона не припинить авіанальоти в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Якщо злочини триватимуть, проти Росії слід запровадити санкції", - заявив він.

Реттген назвав "ганьбою" позицію Заходу, який ігнорує дії Росії. "Прицільне бомбардування мирних мешканців російською авіацією є огидним військовим злочином", - заявив він, зажадавши "максимального політичного та економічного тиску" на Москву.

Від початку підтримуваного Росією наступу сирійських урядових військ в грудні 2019 року з охоплених боями районів на північному заході Сирії втекли майже 900 тисяч осіб, заявила ООН 17 лютого.

У середині грудня уряд Німеччини дійшов висновку, що військові дії на півночі Сирії "поки що не мали помітного впливу на зростання початкових заяв про надання притулку громадянами Сирії в Німеччині".

Але це може змінитися. "Сценарій є дуже реальним: якщо ми не захистимо зовнішні кордони ЄС ліпше і якщо на півночі Сирії не буде миру, ми зіткнемося з кризою біженців, як у 2015 році", - сказав Стефан Майєр, який обіймає посаду держсекретаря при міністрі внутрішніх справ.

Напередодні поновлений наступ за підтримки Росії та проіранських угруповань з метою повернути останній бастіон повстанців на північному заході Сирії дозволив силам президента Башара Асада захопити контроль над великою частиною сільської місцевості поблизу Алеппо і просунутися глибше до утримуваної повстанцями густонаселеної провінції Ідліб.