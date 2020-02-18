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Посольство США обратилось к России в связи с боем возле Золотого

Вторник, 18 февраля 2020, 13:39

Посольство США в Украине призвало РФ соблюдать свои обязательства в связи с последним обострением на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои обязательства по Минским и Нормандским договоренностям", - говорится в заявлении дипломатической миссии в Twitter.

Во вторник утром вооруженные формирования РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил Украины вблизи Новотошковского, Орехового, Крымского, Хутора Вольного в районе Золотого.

В результате обстрела один украинский военный погиб, четверо получили легкие ранения.

Представительство Украины в ЕС проинформировало Евросоюз о новом нападении РФ на Донбассе, призвав партнеров к решительной реакции.

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Донбасс и ОРДЛО США
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