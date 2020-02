Посольство США обратилось к России в связи с боем возле Золотого

Посольство США в Украине призвало РФ соблюдать свои обязательства в связи с последним обострением на Донбассе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои обязательства по Минским и Нормандским договоренностям", - говорится в заявлении дипломатической миссии в Twitter.

We are deeply concerned by today’s reports of escalation of the conflict in the Donbas and urgently call on Russia to uphold its Minsk and Normandy commitments.