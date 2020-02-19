Молдавского олигарха Плахотнюка до сих пор не объявили в международный розыск – МВД

Бывшего главу Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка до сих пор не объявили в международный розыск.

Об этом заявил министр внутренних дел Павел Войко после заседания коллегии МВД 18 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Депутат Илан Шор и бывший депутат Константин Цуцу объявлены в международный розыск. Что касается Плахотнюка, то мы до сих пор не получили официального ответа от Europol о его объявлении в розыск", - сказал Войко.

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30 января генпрокурор Александр Стояногло заявил, что обращение об объявлении в международный розыск Плахотнюка зарегистрировано в Интерполе.

Напомним, в Молдове Плахотнюка обвиняют в создании преступной группы, шантаже, обмане и отмывании денег. Материалы дела Антикоррупционной прокуратуре Молдовы передали коллеги из Румынии. О расследовании стало известно 30 августа 2019 года (через два с половиной месяца после того, как Плахотнюк покинул Молдову). 9 октября 2019 года Антикоррупционная прокуратура вызвала Плахотнюка на допрос через соцсеть Facebook. Через два дня после того, как он не пришел на допрос, суд выдал ордер на арест Плахотнюка и позволил объявить его в розыск.

Плахотнюк бежал из страны в июне после обострения политического кризиса, которая завершилась сменой власти.

13 января США наложили на него санкции.