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Российская авиация нанесла удар по городу в Сирии

Воскресенье, 2 февраля 2020, 12:05

Российская авиация нанесла удар по городу Эль-Баб на севере Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По данным источников из сирийской оппозиции, самолет ВКС России, взлетевший с авиабазы ​​"Хмеймим", в ночь на воскресенье (01:30 по местному времени) нанес удар по трем районам города Эль-Баб.

Авиабомбы разорвались также вблизи мечетей Шейха Души и Улу-Джами. Сообщается о серьезном ранении по меньшей мере одного мирного жителя.

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Накануне в районе города Эль-Баб имели место вооруженные столкновения между отрядами оппозиционной Сирийской национальной армии и армией режима Башара Асада.

Эль-Баб был очищен от террористов в рамках турецкой операции "Щит Евфрата", отмечает агентство.

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