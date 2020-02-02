Российская авиация нанесла удар по городу в Сирии
Воскресенье, 2 февраля 2020, 12:05
Российская авиация нанесла удар по городу Эль-Баб на севере Сирии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
По данным источников из сирийской оппозиции, самолет ВКС России, взлетевший с авиабазы "Хмеймим", в ночь на воскресенье (01:30 по местному времени) нанес удар по трем районам города Эль-Баб.
Авиабомбы разорвались также вблизи мечетей Шейха Души и Улу-Джами. Сообщается о серьезном ранении по меньшей мере одного мирного жителя.
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Накануне в районе города Эль-Баб имели место вооруженные столкновения между отрядами оппозиционной Сирийской национальной армии и армией режима Башара Асада.
Эль-Баб был очищен от террористов в рамках турецкой операции "Щит Евфрата", отмечает агентство.
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