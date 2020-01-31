Эрдоган не исключает новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не будет просто наблюдать в случае, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не будет урегулирована немедленно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

"Мы не допустим жестокости режима по отношению к своему народу, режима, который нападает и проливает кровь", - заявил Эрдоган.

Сирия также "постоянно угрожает нашей стране миграцией", заявил он.

"Турция абсолютно искренне желает стабильности и безопасности Сирии, и с этой целью мы не будем уклоняться от того, чтобы делать все необходимое, включая применение военной силы", - отметил президент Турции.

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Он подчеркнул, что Турция "не может стоять в стороне, как простой зритель, когда новые угрозы приходят к нашим границам".

Напомним, 28 января Сирийская арабская армия при поддержке России и иранских террористических группировок вошла в важный город Маараф Аль-Нуман в 40 км от города Идлиб.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.