Російська авіація завдала удару по місту в Сирії
Неділя, 2 лютого 2020, 12:05
Російська авіація завдала удару по місту Ель-Баб на півночі Сирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.
За даними джерел з сирійської опозиції, літак ВКС Росії, що злетів з авіабази "Хмеймім", в ніч на неділю (01:30 за місцевим часом) завдав удару по трьом районам міста Ель-Баб.
Авіабомби розірвалися також поблизу мечетей Шейха Душі і Улу-Джамі. Повідомляється про серйозне поранення щонайменше одного мирного мешканця.
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Напередодні в районі міста Ель-Баб мали місце збройні зіткнення між загонами опозиційної Сирійської національної армії і армією режиму Башара Асада.
Ель-Баб був очищений від терористів в рамках турецької операції "Щит Євфрату", зазначає агентство.
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