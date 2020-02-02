Російська авіація завдала удару по місту в Сирії

Російська авіація завдала удару по місту Ель-Баб на півночі Сирії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За даними джерел з сирійської опозиції, літак ВКС Росії, що злетів з авіабази "Хмеймім", в ніч на неділю (01:30 за місцевим часом) завдав удару по трьом районам міста Ель-Баб.

Авіабомби розірвалися також поблизу мечетей Шейха Душі і Улу-Джамі. Повідомляється про серйозне поранення щонайменше одного мирного мешканця.

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Напередодні в районі міста Ель-Баб мали місце збройні зіткнення між загонами опозиційної Сирійської національної армії і армією режиму Башара Асада.

Ель-Баб був очищений від терористів в рамках турецької операції "Щит Євфрату", зазначає агентство.