У результаті ударів авіації РФ у Сирії вбиті 40 людей - рятувальники

У результаті повітряних ударів під проводом Росії у вівторок на північному заході Сирії загинуло щонайменше 40 осіб. Армія режиму президента Сирії Башара Асада за підтримки іранських збройних угруповань намагається усунути повстанців на захід від Алеппо.

Про це заявили мешканці та рятувальники, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вони заявили, що в селі Кфар Таал на захід від підконтрольного уряду Алеппо загинула сім'я з восьми осіб, зокрема шестеро дітей, а ще дев'ять мирних мешканців були вбиті в Маардабсе на південному сході провінції Ідліб.

"Бог помститься всім тиранам. У моїй родині більше нікого не залишилося, вони всі пішли", - сказав 71-річний Абу Яссер, родич сім'ї, знищеної у Кфар Таалі на звукозаписі, надісланому Reuters.

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Щонайменше 22 цивільні особи загинули під час інших ударів російських та сирійських військових літаків по сільських територіях під контролем опозиції, які зазнали сильних бомбардувань з моменту початку російської військової кампанії, підсиленої іранськими збройними групами, в грудні.

Повітряні бомбардування, при яких Москва також розгорнула спецназ на землі, щоб просунутись глибше на територію повстанців, залишила десятки міст у руїнах та зруйнувала лікарні та школи, кажуть рятувальники.

Близько 350 тисяч сирійців, здебільшого жінок та дітей, від початку грудня вимушено втікали від відновленого, підтримуваного Росією наступу в провінції Ідліб, що утримується опозицією, заявила ООН.

З початку 2019 року до кордону з Туреччиною втекли близько 1,3 млн мирних мешканців. Від атак загинули понад 1600 цивільних.

Метою наступу є відновлення контролю над головною магістраллю, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо.