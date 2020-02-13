Совсем другие работники: как изменился "украинский" рынок труда в Польше

Працівники з України – це вже не "дешева робоча сила" в Польщі, їхні заробітки динамічно зростають, а впливає на них низка чинників.

На ХІІІ Форумі Європа – Україна, який минулого тижня проходив у польському Жешуві, було представлено дослідження "Працівник з України – заробітки у Польщі", підготовлене Центром східноєвропейських студій Варшавського університету у співпраці з компанією EWL S.A.

Зважаючи на актуальність теми, публікуємо його найцікавіші висновки.

Також рекомендуємо важливий матеріал на цю тему "Останній вимкне світло": Якими є реальні масштаби трудової міграції з України до ЄС".

Вищі заробітки на Заході залишаються головною причиною міграції українців до Польщі — такої думки дотримуються майже 80% респондентів.

Втім, у порівнянні з 2018 роком, суттєво, тобто на 11 відсоткових пунктів (в.п.), збільшилася кількість людей, котрі серед причин міграції називають відсутність роботи в рідному населеному пункті. На 6 в.п. зросла кількість людей, які серед причин свого рішення поїхати до Польщі вказують на несприятливу економічну й політичну ситуацію в Україні.

У 2019 році відбулися суттєві зміни в очікуваннях громадян України стосовно заробітків у Польщі.

Якщо у 2018 році найбільша група респондентів (понад 40%) говорила про бажання працювати за мінімальну годинну ставку, то в 2019 році працювати за таку зарплатню погодилися б лише 6% опитаних громадян України.

При цьому подвоїлася група працівників з-за східного кордону Польщі, котрі бажали заробляти 13-15 злотих (90-105 грн) нетто за годину (33%), а частка респондентів, які очікують заробітку 15-20 злотих (105-140 грн) нетто за годину, зросла майже втричі — до 19%.

Очікуваний рівень оплати праці у 2018-2019 роках

Результати дослідження підтверджують зв’язок між кількістю поїздок та тривалістю перебування громадян України в Польщі та рівнем зарплат, який вони декларують. Тому не дивно, що розмір заробітків громадян України збільшується пропорційно до кількості разів їх перебування у Польщі з метою працевлаштування.

Понад 61% тих, хто працює в Польщі вперше, розраховують заробити менше 13 злотих (90 грн) за годину. У свою чергу понад 47% респондентів, які працювали в Польщі більше п’яти разів, зараз одержують понад 15 злотих (105 грн) за годину.

"Працівники з-за східного кордону Польщі дедалі краще орієнтуються в польському ринку праці, стають більш вимогливими щодо зарплатні, а їхні рішення щодо працевлаштування — усе більш обґрунтовані та усвідомлені", — резюмує голова правління EWL S.A.Анджей Коркус.

Заробітки громадян України в Польщі також різняться залежно від тривалості їхнього перебування в цій країні. Дослідження показало, що працівники, котрі перебувають у Польщі понад 12 місяців, можуть розраховувати на вищий заробіток, ніж ті, хто працює менше — 49% респондентів з цієї групи заробляють понад 15 злотих (105 грн) за годину.

Натомість найнижчі зарплати — у трудових мігрантів, що працюють від 3 до 6 місяців: понад 48% з них заробляють до 90 грн за годину.

Ця закономірність зберігається також у наступних етапах, пов’язаних із легалізацією перебування. Вищі зарплати отримують українські власники посвідок на проживання (тимчасових або постійних). Понад 70% респондентів, які заявили про наявність у них посвідок на проживання, заробляють більше 15 злотих (105 грн) за годину.

Варто підкреслити, що майже третина власників цих документів можуть розраховувати на зарплату навіть до 35 злотих (244 грн) за годину.

При цьому власники біометричних паспортів (котрі дозволяють перебувати в Польщі до трьох місяців) заробляють більше, ніж власники польських робочих віз.

У свою чергу громадяни України, котрі розпочали працювати на основі річного дозволу на працевлаштування, заробляють більше, ніж мігранти, зайняті на основі спрощеної процедури — заявки про доручення виконання роботи.

З-поміж польських регіонів з найвищим представництвом громадян України найкращі заробітки були зафіксовані в столичному, Мазовецькому воєводстві.

Понад 45% громадян України, що працюють тут, заробляють більше 15 злотих за годину роботи.

Результати дослідження вказують на те, що спостерігається сильна залежність між розміром заробітку та рівнем володіння польською мовою трудовими мігрантами з України, котрі працюють у Польщі. Це варто підкреслити тому, що жоден з респондентів, котрий вільно чи дуже добре володіє польською мовою, не працює над Віслою за мінімальну погодинну ставку, тобто 11 злотих (77 грн) за годину.

У випадку людей, які не володіють польською мовою, усе виглядає зовсім інакше.

Згідно з опитуванням, майже 10% респондентів, котрі отримують мінімальну ставку, не знають польської мови. У свою чергу понад 51% громадян України, які дуже добре або вільно розмовляють польською мовою, можуть розраховувати на заробіток, що перевищує 15 злотих (105 грн) за годину.

При цьому серед трудових мігрантів з України в Польщі, котрі не знають польської мови, аналогічної оплати праці очікують трохи більше 10%.

Автор: Анатолій Зимнін, EWL S.A.,

для "Європейської правди"