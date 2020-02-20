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Германия: 8 погибших при стрельбе в кальян-барах, преступника нашли мертвым с еще одним трупом

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Германия: 8 погибших при стрельбе в кальян-барах, преступника нашли мертвым с еще одним трупом

Четверг, 20 февраля 2020, 07:45

В результате двух вооруженных нападений в западном немецком городе Ханау вечером среды восемь человек погибли и еще пятеро пострадали.

Об этом заявили местные полицейские, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Нападения происходили примерно в 10:00 по местному времени в двух кальян-барах в разных частях города.

Преступник открыл огонь в первом баре в центре города, убив трех человек, а потом переехал в микрорайон Кессельштадт и открыл огонь во втором баре, где погибло пять человек.

Власти закрыли территорию, в то время как спецназ начал большой розыск. Рано в четверг полиция заявила, что подозреваемого нашли мертвым в его доме.

"Подозреваемый преступник был найден мертвым по его жилом адресу в Ханау. Спецподразделения полиции также обнаружили очередной труп на месте", - сообщили в полиции.

Мотив инцидента пока непонятен.

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