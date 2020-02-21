В МИД объяснили решение Морского трибунала ООН по делу Украины против РФ

Арбитражный трибунал ООН по морскому праву отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве напомнили, что с 2014 года Россия препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа. Россия также пренебрегала охраной окружающей среды и наносит вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захвата украинских буровых установок.

"Сегодня Суд отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важных международных водных пути из сферы регулирования международного морского права", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что суд согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству.

"Принимая решение о том, что дело Украины перейдет к рассмотрению по существу, Суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом", - пояснили в МИД.

В то же время, Суд четко определил, что признание им наличия спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса.

Таким образом, решение Трибунала подтверждает имеющийся международный консенсус относительно непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией и не поддерживает требование России о суверенитете.

"Сегодняшнее решение является прямым отрицанием позиции России, что ее односторонние действия защищены от юридических обжалований. Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу", - заявили в министерстве.

Решение Арбитражного трибунала будет обнародовано после того, как стороны выскажут свои возможные возражения о наличии в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

Заметим, что рассмотрение этого вопроса в арбитраже затянулось. Украина представила свои аргументы в июне 2019 и была уверена, что решение вынесут за 3-6 месяцев, а на практике это заняло 9 месяцев.

Подробнее о требованиях Украины и о конкретных обвинениях в адрес РФ читайте в выступлении Украины о действиях РФ по Крыму и Азову в Арбитражном трибунале.