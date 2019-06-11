Арбитраж ООН до конца года вынесет решение о юрисдикции по делу Украины против РФ

Постоянный третейский суд в Гааге до конца года вынесет решение по юрисдикции в деле Украина против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, которая во вторник представила позицию Украины в первом устном раунде слушаний.

"В пятницу мы закончим эту неделю представлением украинской позиции и будем ждать уже позиции суда по решению дела по юрисдикции. Решение трибунала ожидается в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но к концу этого года точно получим ", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что Украина сегодня объясняла Трибуналу, почему возражения РФ по юрисдикции по поводу Крыма безосновательны.

"Мы представили аргументы, что статус Крыма не изменился и позиция России является исключительно ее позицией, не поддержана ни одной страной в мире и не может быть основанием для отклонения иска о нарушении наших прав в Черном и Азовском морях Керченском проливе ", - сказала Зеркаль.

Напомним, Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе».

В августе 2018 года суд в Гааге решил рассмотреть возражения России, отложив рассмотрение по существу.

Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом.

Как отметили в МИД Украины, это возражение явно неправильно толкует иск Украины.