У МЗС пояснили рішення Морського трибуналу ООН у скарзі України проти РФ

Арбітражний трибунал ООН з морського права відхилив позицію Росії про відсутність юрисдикції у справі України і встановив, що він розгляне важливі аспекти вимог України, в тому числі пов'язані з порушеннями Росією Конвенції ООН з морського права в Керченській протоці та Азовському морі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві МЗС України.

У міністерстві нагадали, що з 2014 року Росія перешкоджає Україні у використанні природних ресурсів із власних морських районів, включаючи рибні ресурси та величезні запаси нафти та газу. Росія також нехтувала охороною навколишнього середовища та завдавала шкоди міжнародному судноплавству, в тому числі шляхом незаконного будівництва Керченського мосту, неправомірних зупинок суден, а також захоплення українських бурових установок.

"Сьогодні Трибунал відхилив спроби Росії уникнути відповідальності за її поведінку в Азовському морі та Керченській протоці. Росія намагалася виключити ці два життєво важливі міжнародні водні шляхи зі сфери регулювання міжнародного морського права", - йдеться у заяві.

У МЗС зазначили, що трибунал погодився з Україною, що вимога Росії про статус внутрішніх вод не є належним приводом для заперечення юрисдикції, це питання слід вирішувати на стадії розгляду справи по суті. Рішення означає необхідність здійснення юридичної експертизи незаконного будівництва Росією Керченського мосту та зупинок суден в Азовському морі, які завдають шкоди міжнародному судноплавству.

"Ухвалюючи рішення про те, що справа України перейде до розгляду по суті, Трибунал дійшов висновку, що він не має юрисдикції щодо частини вимог, які стосуються прав України як прибережної держави у водах поблизу Криму, оскільки не має юрисдикції вирішувати питання суверенітету над півостровом", - пояснили в МЗС.

У той же час, Трибунал чітко визначив, що визнання ним наявності спору щодо територіальної приналежності Криму ніяким чином не означає визнання будь-яких змін такого статусу.

Таким чином рішення Трибуналу підтверджує наявний міжнародний консенсус щодо невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією і не підтримує вимогу Росії щодо суверенітету.

"Сьогоднішнє рішення є прямим запереченням позиції Росії, що її односторонні дії захищені від юридичних оскаржень. Україна здійснюватиме підготовку для належного представлення справи по суті перед Арбітражним трибуналом. Після вивчення письмових подань сторін Трибунал проведе слухання по суті", - заявили в міністерстві.

Рішення Арбітражного трибуналу буде оприлюднено після того, як сторони висловлять свої можливі заперечення щодо наявності у тексті рішення конфіденційної інформації, але не пізніше, ніж через 21 день після його ухвалення.

Зауважимо, що розгляд цього питання у арбітражі затягнувся. Україна представила свої аргументи в червні 2019 року і була впевнена, що рішення винесуть за 3-6 місяців, а на практиці це забрало 9 місяців.

Детальніше про вимоги України та про конкретні звинувачення на адресу РФ читайте в промові України щодо дій РФ навколо Криму та на Азові під час розгляду цього питання в Арбітражному трибуналі.